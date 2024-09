Meteo Vignola, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vignola di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge che si alterneranno a momenti di sereno. Durante la notte, la presenza di pioggia leggera continuerà a manifestarsi, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 97%. Con l’arrivo della mattina, le precipitazioni si intensificheranno, portando a piogge moderate e una temperatura massima che si avvicinerà ai 17°C. Il vento sarà prevalentemente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la persistenza delle piogge moderate, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che raggiungeranno il 50%. La serata porterà un miglioramento, con il cielo che si schiarirà e le precipitazioni che cesseranno, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature serali si stabilizzeranno attorno ai 11°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Vignola nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un venerdì con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché le condizioni meteorologiche possono variare rapidamente. La situazione meteo di Vignola nei giorni successivi potrebbe riservare ulteriori sorprese, quindi è consigliabile monitorare le previsioni del tempo con attenzione.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +11.4° perc. +11° 0.16 mm 4.5 E max 4.5 Levante 92 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +10.8° perc. +10.3° 0.32 mm 4.5 E max 4.1 Levante 92 % 1014 hPa 6 nubi sparse +12.2° perc. +11.8° prob. 56 % 4 E max 3.9 Levante 89 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +16.6° perc. +16.3° 0.55 mm 4.6 SSO max 5.8 Libeccio 76 % 1013 hPa 12 pioggia moderata +17.2° perc. +16.9° 1.16 mm 4.8 SO max 4.8 Libeccio 77 % 1013 hPa 15 pioggia moderata +16.4° perc. +16.2° 2.04 mm 3.1 OSO max 3.6 Libeccio 81 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +12.4° perc. +12.1° 0.13 mm 3 ENE max 2.9 Grecale 90 % 1015 hPa 21 cielo sereno +11.4° perc. +11° prob. 1 % 5.9 ENE max 5 Grecale 91 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:05

