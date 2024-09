Meteo Villaricca, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Villaricca si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 18,5°C e 22,5°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 58%. I venti, prevalentemente provenienti da est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 22 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera e cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 58%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1010 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,5°C intorno all’ora di pranzo. Le piogge si faranno più intermittenti, con una probabilità di precipitazioni che si ridurrà progressivamente. La velocità del vento si manterrà su valori compresi tra 14 km/h e 17 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, portandosi attorno al 46%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con accumuli di circa 0,63 mm. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 69%. I venti continueranno a soffiare da est, con intensità che potrà arrivare fino a 22 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Le condizioni meteo rimarranno instabili, con cielo coperto e possibilità di piogge leggere. La velocità del vento si ridurrà, ma le raffiche potranno ancora raggiungere i 23 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1011 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Villaricca nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Già da mercoledì, si prevede un aumento della temperatura e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli che tenderanno a schiarirsi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.1° perc. +18.5° 0.13 mm 9.7 ENE max 18 Grecale 58 % 1010 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +18.2° prob. 31 % 8.9 ENE max 13.7 Grecale 57 % 1009 hPa 6 cielo coperto +18.5° perc. +18° prob. 35 % 13.4 E max 20.2 Levante 59 % 1010 hPa 9 cielo coperto +19.8° perc. +19.3° prob. 50 % 15.5 E max 19.4 Levante 55 % 1010 hPa 12 cielo coperto +22.2° perc. +21.6° prob. 27 % 14.4 E max 19.4 Levante 45 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +21.6° perc. +21.2° 0.14 mm 17.8 E max 22 Levante 52 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +19.3° perc. +19.1° 0.8 mm 14.1 ENE max 21.1 Grecale 69 % 1011 hPa 21 cielo coperto +19° perc. +18.7° prob. 62 % 14 ENE max 23.3 Grecale 70 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:04

