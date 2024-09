Meteo Villaricca, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Villaricca di Venerdì 13 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si attenuerà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 22°C, mentre il vento si presenterà fresco e a tratti forte, con raffiche che potranno raggiungere i 58 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da forti piogge che continueranno fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 20°C, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’82%. Il vento soffierà da ovest con intensità forte, raggiungendo i 40 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento. Le piogge si trasformeranno in pioggia leggera e le nuvole inizieranno a diradarsi. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. Il vento continuerà a soffiare fresco, mantenendo una velocità di circa 37 km/h. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà comunque alta, attorno al 50%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le precipitazioni si faranno più rare. Le temperature si stabilizzeranno sui 21-22°C, mentre il vento manterrà una certa intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 49 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, ma rimarrà sopra il 40%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si schiarirà e temperature che scenderanno attorno ai 19°C. Le condizioni di vento diverranno più tranquille, con velocità che si attesteranno intorno ai 14 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a stabilizzarsi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Sabato e Domenica si preannunciano con cieli prevalentemente sereni e temperature che potrebbero superare i 23°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre un fattore da considerare.

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +20.1° perc. +20.3° 4.37 mm 40.1 O max 58 Ponente 82 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +20.6° perc. +20.3° 0.1 mm 28.3 O max 41.3 Ponente 60 % 1006 hPa 6 nubi sparse +20.9° perc. +20.4° prob. 81 % 31.2 O max 42.1 Ponente 53 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +21.3° perc. +20.9° 0.13 mm 40 OSO max 49.9 Libeccio 54 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +22° perc. +21.6° 0.11 mm 38.4 OSO max 47.1 Libeccio 50 % 1007 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.3° prob. 34 % 36.9 O max 47.8 Ponente 46 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +19.6° perc. +19.3° 0.4 mm 30.2 O max 38.6 Ponente 62 % 1008 hPa 21 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° prob. 67 % 14.5 ONO max 21.1 Maestrale 62 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:11

