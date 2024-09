Meteo Vimercate, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Sabato 21 Settembre a Vimercate si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di momenti di sereno e fasi di nuvolosità. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 16,3°C e i 22,7°C. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, con un incremento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da nord-est, con velocità che non supereranno i 8,7 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 16,3°C e un’umidità attorno al 70%. Con il passare delle ore, la nuvolosità si ridurrà, portando a un cielo con nubi sparse fino alle prime luci dell’alba. Le temperature percepite si attesteranno tra i 15°C e i 15,8°C, mantenendo un clima fresco e gradevole.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno che domineranno fino a metà giornata. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà, portandosi sotto il 50%, e i venti rimarranno leggeri, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà leggermente. Sebbene le temperature rimarranno stabili attorno ai 22°C, la nuvolosità aumenterà, con nubi sparse che porteranno a un cielo più coperto. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 62% verso le 17:00. I venti, sempre leggeri, contribuiranno a mantenere un clima fresco e piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con una temperatura che scenderà fino a 16,5°C. L’umidità continuerà a crescere, portandosi oltre il 70%. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria più pesante. I venti rimarranno leggeri, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vimercate indicano una giornata di Sabato con un clima prevalentemente gradevole, ma con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore incremento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.9° perc. +15.4° Assenti 5.3 NE max 5.5 Grecale 71 % 1022 hPa 4 nubi sparse +14.9° perc. +14.4° Assenti 4.9 NE max 5.3 Grecale 74 % 1022 hPa 7 cielo sereno +16.9° perc. +16.4° Assenti 2.5 NNE max 4.6 Grecale 67 % 1022 hPa 10 cielo sereno +21.5° perc. +21.1° Assenti 3.6 SSE max 6.7 Scirocco 50 % 1022 hPa 13 nubi sparse +22.7° perc. +22.3° Assenti 6.7 SSE max 6.2 Scirocco 47 % 1021 hPa 16 nubi sparse +21.6° perc. +21.3° Assenti 6.2 SE max 7.5 Scirocco 54 % 1020 hPa 19 nubi sparse +18° perc. +17.6° Assenti 3.3 ENE max 4.6 Grecale 66 % 1021 hPa 22 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° Assenti 6 NNE max 6.5 Grecale 71 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:16

