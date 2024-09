Meteo Viterbo, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature nel corso della giornata. Le nubi sparse che si presenteranno nella notte lasceranno spazio a un cielo più limpido durante le ore diurne. La temperatura minima si attesterà intorno ai 11,1°C, mentre il picco massimo raggiungerà i 23,3°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,2 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 80% e una temperatura di 11,8°C. La situazione rimarrà stabile fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi intorno ai 11,4°C alle 01:00. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare la scena fino alle 06:00, quando la temperatura salirà a 12,6°C.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma già dalle 09:00 si assisterà a un miglioramento, con un aumento della temperatura fino a 19,4°C. Durante la mattinata, la copertura nuvolosa si ridurrà, e il sole inizierà a farsi vedere, portando a una temperatura di 21,9°C entro le 11:00. A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà i 23°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’83%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 23,3°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente a 20,2°C alle 16:00. La ventilazione sarà moderata, con velocità che potranno raggiungere i 16,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, oscillando tra il 38% e il 58%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 14,9°C alle 19:00 e ulteriormente a 13,4°C entro la 23:00. L’umidità aumenterà progressivamente, raggiungendo il 86% a fine giornata. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Viterbo suggeriscono una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un lieve abbassamento delle temperature, ma senza particolari fenomeni atmosferici da segnalare. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo per i prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.8° perc. +10.4° Assenti 5.9 NNO max 6.1 Maestrale 56 % 1016 hPa 3 nubi sparse +11.3° perc. +10° Assenti 5.5 N max 5.7 Tramontana 57 % 1015 hPa 6 nubi sparse +12.6° perc. +11.4° Assenti 4 NNE max 5.3 Grecale 57 % 1015 hPa 9 nubi sparse +19.4° perc. +18.5° Assenti 6.1 N max 10 Tramontana 43 % 1014 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +22.4° Assenti 5.2 ONO max 9.3 Maestrale 38 % 1013 hPa 15 poche nuvole +22° perc. +21.4° Assenti 15.6 O max 16.2 Ponente 44 % 1013 hPa 18 poche nuvole +15.7° perc. +15.1° Assenti 8.4 OSO max 16.5 Libeccio 67 % 1014 hPa 21 cielo sereno +14° perc. +13.5° Assenti 2.5 SO max 3.2 Libeccio 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:16

