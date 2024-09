Meteo Viterbo, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si alzeranno progressivamente fino a raggiungere valori gradevoli nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo più coperto verso sera. Le temperature percepite varieranno, con un picco massimo atteso nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà generalmente leggera, con raffiche moderate in alcune ore.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 14,1°C. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 19,5°C entro le 8:00. Durante questa fase, l’umidità sarà piuttosto alta, ma la brezza leggera garantirà un certo comfort. Proseguendo verso le ore centrali della giornata, il cielo rimarrà sereno fino a metà mattina, quando si registrerà un incremento della temperatura fino a 25,1°C intorno a mezzogiorno. Le previsioni del tempo indicano che nel pomeriggio ci sarà un progressivo aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che inizieranno a farsi più dense. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 20,4°C alle 16:00.

Verso la sera, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,1°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori elevati, e il vento sarà debole, con direzione prevalentemente occidentale. Non sono previste precipitazioni significative, ma la sensazione di freschezza aumenterà con il calare della luce.

In conclusione, le previsioni meteo per Viterbo nei prossimi giorni suggeriscono un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con un aumento della nuvolosità. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento, con un ritorno a condizioni più soleggiate. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.1° perc. +13.9° Assenti 6.7 NNE max 8.9 Grecale 91 % 1019 hPa 3 cielo sereno +13.4° perc. +13.2° Assenti 7.1 NNE max 10.3 Grecale 93 % 1019 hPa 6 cielo sereno +14.4° perc. +14.2° Assenti 5.6 NNE max 10.2 Grecale 87 % 1020 hPa 9 cielo sereno +21.4° perc. +21.1° Assenti 6 NE max 5.8 Grecale 57 % 1020 hPa 12 cielo sereno +25.1° perc. +24.7° Assenti 1.6 N max 5.4 Tramontana 43 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.6° Assenti 8.5 SO max 12.1 Libeccio 57 % 1018 hPa 18 cielo coperto +18° perc. +17.8° Assenti 4.8 O max 6.7 Ponente 75 % 1020 hPa 21 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° Assenti 0.5 NNO max 2.5 Maestrale 82 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:05

