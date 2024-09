Meteo Vittoria, le previsioni per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 9 Settembre a Vittoria indicano che la giornata sarà caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, ci si aspetta cielo coperto con possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo sereno e assenza di precipitazioni.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 26-27°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità variabile tra i 12 e i 20 km/h. L’umidità sarà intorno al 70-75%.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili intorno ai 26-27°C, con un aumento dell’intensità del vento che potrà raggiungere i 30 km/h provenendo da Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 70-75%.

In serata, le condizioni meteo saranno più stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai 24-25°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con intensità tra i 20 e i 30 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria indicano una giornata con condizioni variabili, con piogge leggere al mattino seguite da schiarite nel pomeriggio e serata serena. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteo durante la giornata e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 3.9 SO max 4.3 Libeccio 71 % 1012 hPa 4 cielo coperto +25.6° perc. +26.2° Assenti 2.8 S max 3.5 Ostro 77 % 1011 hPa 7 cielo coperto +27° perc. +28.9° prob. 37 % 12 SO max 17.5 Libeccio 71 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +25.6° perc. +26.2° 0.28 mm 15 O max 19.4 Ponente 73 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +26.7° perc. +28.4° 0.57 mm 18.3 OSO max 23.2 Libeccio 70 % 1009 hPa 16 nubi sparse +25.9° perc. +26.5° prob. 70 % 24.3 O max 30.3 Ponente 74 % 1008 hPa 19 cielo sereno +24.9° perc. +25.4° prob. 4 % 23.8 ONO max 35.3 Maestrale 75 % 1008 hPa 22 cielo sereno +24.1° perc. +24.4° prob. 1 % 18 NO max 24.7 Maestrale 73 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.