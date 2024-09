Meteo Voghera, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Voghera di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della giornata. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo le temperature intorno ai 15,6°C. Con il passare delle ore, le condizioni meteo si stabilizzeranno, portando a un pomeriggio prevalentemente nuvoloso, ma con temperature che raggiungeranno i 22,1°C. La sera si presenterà serena, con un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 15,6°C, con una temperatura percepita di 15,8°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,9 km/h e 8,1 km/h, proveniente principalmente da direzioni variabili come Sud Ovest e Nord Est. L’umidità rimarrà alta, attorno al 98%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1006 hPa.

Con l’arrivo della mattina, la pioggia leggera continuerà fino alle prime ore del giorno, ma gradualmente si passerà a un cielo coperto. Le temperature saliranno, raggiungendo i 19,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 6 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 81%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature continueranno a salire, toccando i 22,1°C. Le condizioni di vento diventeranno più variabili, con raffiche che potranno raggiungere i 23,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità continuerà a scendere, attestandosi intorno al 64%.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature in calo. Si prevede che le temperature scenderanno fino a 15,2°C entro la mezzanotte. La velocità del vento rimarrà leggera, e l’umidità si stabilizzerà attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Voghera indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e una serata serena. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che continueranno a scendere e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima più stabile e gradevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.6° perc. +15.8° 0.42 mm 8.1 SO max 10.3 Libeccio 98 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.18 mm 1 O max 2.4 Ponente 97 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.12 mm 3 N max 3.9 Tramontana 96 % 1006 hPa 9 cielo coperto +16.6° perc. +16.7° prob. 52 % 4.6 NO max 4.2 Maestrale 92 % 1008 hPa 12 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° prob. 16 % 5.4 NNO max 7.6 Maestrale 81 % 1007 hPa 15 cielo coperto +22.1° perc. +22° Assenti 4.8 SO max 23.5 Libeccio 64 % 1006 hPa 18 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° prob. 4 % 5.7 ESE max 6 Scirocco 76 % 1006 hPa 21 cielo sereno +15.8° perc. +15.5° prob. 12 % 5.6 SSE max 6.1 Scirocco 80 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:06

