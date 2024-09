Mic: Bonelli, ‘dimissioni Sangiuliano obbligatorie ma magistratura faccia chiarezza’

MeteoWeb

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Le dimissioni del ministro Sangiuliano rappresentano un passaggio obbligatorio ma non mettono la parola fine a una vicenda che necessita di un chiarimento profondo e trasparente. Non bastano le dimissioni in merito a questioni di estrema gravità, che coinvolgono l?utilizzo di risorse pubbliche e la gestione di informazioni riservate”. Così in una nota il deputato di AVS e portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli.

“È necessario andare a fondo per verificare tutti i comportamenti tenuti all’interno del Ministero della Cultura, e accertare se siano stati commessi abusi o violazioni di legge. Sarà compito della magistratura valutare la rilevanza penale dei fatti e stabilire le eventuali responsabilità. Il caso Boccia ha evidenziato questioni inquietanti, come l?indebito utilizzo di mezzi e servizi statali, oltre alla possibile rivelazione di segreti d?ufficio. Questi elementi richiedono un’indagine seria e approfondita che non può essere archiviata con le dimissioni. In questa vicenda si evidenzia la gestione opaca della premier Meloni che, come in altre circostanze, non è intervenuta tempestivamente, difendendo l?indifendibile come ha fatto con altri esponenti del suo governo da Santanchè a Delmastro?, conclude.

