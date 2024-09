Mic: Faraone (Iv), ‘quali criteri usati per nomina commissione film’

MeteoWeb

Roma, 10 set. (Adnkronos) – ?Quali sono stati i criteri adottati dall?ex ministro Sangiuliano nel nominare, poco prima delle proprie dimissioni, i componenti della commissione incaricata di finanziare i film con contributi pubblici??. E? questo il tema dell?interrogazione, a prima firma Davide Faraone, che il gruppo di Italia Viva presenterà domani al question time.

?La Commissione, chiamata ad assegnare finanziamenti per 50 milioni di euro, deve essere composta da esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore, anche considerato che per la prima volta ciascuno dei componenti riceverà un compenso di 15mila euro – prosegue – Tuttavia, la scelta dei 18 collaboratori indicati da Sangiuliano non sembra rispondere ai criteri oggettivi di competenza, lasciando aperto il dubbio che le finalità seguite siano, come avvenuto anche per la nomina di Fabio Tagliaferri alla presidenza di Ales, di carattere personale”.

“A questo si aggiunge il fatto che il ministro, incurante di ogni forma di correttezza istituzionale, ha firmato il decreto di nomina pochi minuti prima di rassegnare le proprie dimissioni. Chiediamo per questo che il nuovo ministro Giuli faccia chiarezza sui criteri di nomina?, conclude.

