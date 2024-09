Mic: Fontana comunica alla Camera staffetta Sangiuliano-Giuli, Pd-Avs ‘subito Meloni in aula’

MeteoWeb

Roma, 10 set (Adnkronos) – Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha comunicato in aula, in apertura di seduta, di aver ricevuto la lettera con cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni informava sulle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la nomina al suo posto di Alessandro Giuli.

“A nome del gruppo del Pd ribadisco la nostra richiesta alla presidente del Consiglio Meloni di riferire urgentemente in aula su tutta questa vicenda”, ha detto Andrea Casu. Stessa richiesta da parte di Marco Grimaldi (Avs): “Abbiamo assistito a una soap opera di serie B”, ha detto.

