Roma, 4 set. (Adnkronos) – ?La tv di stato -pagata dai contribuenti- a disposizione di Sangiuliano che invece di venire in parlamento per il caso Boccia, occupa con l?ok della premier la prima serata Rai. La tv di Stato al servizio del potere: non stanno facendo la storia. Stanno infangando le istituzioni?. Così sui social la senatrice del Pd, Simona Malpezzi.

