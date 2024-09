Mic: Pd, ‘da Sangiuliano autoassoluzione in diretta tv, ministro subito in parlamento’

MeteoWeb

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Siamo all?autoassoluzione in diretta tv. Con il principale tg del servizio pubblico televisivo utilizzato per finalità personali. Aspettiamo il ministro Sangiuliano in parlamento per illustrare i dettagli di questa torbida vicenda che lo riguarda e che sta Imbarazzando l?intero governo? è secco il commento della capogruppo democratica nella commissione cultura della Camera, Irene Manzi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.