Mic: Pd, ‘fallimento su cultura, con Sangiuliano solo occupazione potere e propaganda’

Roma, 6 set. (Adnkronos) – ?Un sottosegretario costretto a dimettersi per una vicenda torbida legata ad attività incompatibili con il suo ruolo, un ministro al centro di uno scandalo per l?uso disinvolto e privatistico delle istituzioni. Ci auguriamo che il successore indicato da Meloni sia all?altezza di guidare uno dei ministeri più importanti del paese”. Così la capogruppo democratica nella commissione cultura della Camera, Irene Manzi.

“Con Sangiuliano abbiamo assistito solo a fallimentari tentativi di imporre un pensiero unico e all?occupazione politica dei luoghi della cultura. Con le dimissioni di Sangiuliano finisce un periodo triste per la cultura italiana che è stata relegata a grancassa del governo come dimostrano ancora oggi le parole di Sangiuliano nella sua lettera di dimissioni che è zeppa di rancore e falsità?.

