Mic: Piccolotti (Avs), ‘interrogazione su contratto dipendenti fondazioni lirico-sinfoniche’

Roma, 7 set (Adnkronos) – “Perché il nuovo contratto per i dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche non è stato ancora applicato? Perché Ministero dell?Economia e Corte dei Conti non hanno ancora dato un nullaosta che sembrava un mero passaggio burocratico?”. Lo chiede Elisabetta Piccolotti, dell?Alleanza Verdi Sinistra.

“Forse il Ministro Sangiuliano era troppo impegnato a pensare ad altro per occuparsene e quindi presenteremo lunedì un?interrogazione al nuovo Ministro Alessandro Giuli. D?altra parte sono tantissime le questioni che l?ex Ministro ha ignorato per mesi e che il nuovo si troverà sul tavolo già lunedì, tanto vale iniziare subito con cose concrete come il salario dei dipendenti delle fondazioni che doveva aumentare del 4% mesi fa e che è ancora uguale a quello di prima”, prosegue.

“Questa sera, a Verona i lavoratori ritarderanno di un quarto d?ora la messa in scena della Carmen. Una protesta fin troppo gentile rispetto al torto che subiscono. Le nostre eccellenze artistiche vanno tutelate e non prese in giro. Sangiuliano lo ha fatto per due anni, Giuli vuole continuare su questa strada o invertire la rotta? Aspettiamo risposta”, conclude.

