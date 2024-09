Migranti: Meloni, ‘finché io governo la mafia non farà i suoi interessi’

MeteoWeb

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Io ho fatto un esposto perché ci siamo accorti che alcune cose non tornavano sui decreti flussi e la mia tesi è che la criminalità organizzata si sia introdotta in questa normativa per fare i suoi sporchi traffici per favorire l’immigrazione illegale”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a ‘4 di sera’ su Rete4. “Abbiamo portato l’esposto alla Procura nazionale antimafia, le procure ci hanno lavorato ma anche noi ci dobbiamo lavorare sul piano normativo perché la mafia non farà i suoi interessi e i suoi traffici finché ci sto io al governo. E mi stupisce che nessuno se ne sia accorto prima di noi”.

