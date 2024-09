Migranti: Tajani, ‘risultati straordinari, azione ricalca strategia Berlusconi’

MeteoWeb

New York, 22 set. (Adnkronos) – Sull’emergenza migranti ?certamente abbiamo ottenuto un risultato straordinario, riducendo del 60% i flussi migratori rispetto all’anno scorso, un’azione che ricorda quello che venne fatta con il governo Berlusconi: la strategia è stata un po’ la stessa, cioè quello di fare accordi con i paesi di origine… Tunisia, Libia, Egitto. Adesso stiamo lavorando anche per un accordo con la Turchia?. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York.

?Non è – puntualizza – una strategia che vuole bloccare l’immigrazione legale, se abbiamo bisogno di migranti regolari andiamo avanti con il decreto Flussi, però l’immigrazione legale significa anche colpire i trafficanti di esseri umani che sono gli stessi che fanno il traffico di armi e il traffico di droga?.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.