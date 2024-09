Milano: giudici, ‘curare Vallanzasca fuori dal carcere, pericolosità sociale attenuata’

MeteoWeb

Milano, 13 set. (Adnkronos) – Il tribunale di Sorveglianza di Milano, intervenuto sull’istanza presentata dalla difesa di Renato Vallanzasca, volto della mala milanese e condannato al ‘fine pena mai’, ritiene “in una logica di bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e alle esigenze di sicurezza della collettività – l’esistenza di un quadro patologico di difficile gestione in ambito carcerario” – viene configurato “il presupposto della grave infermità fisica” – che consente quindi di accogliere la richiesta di differimento pena in una struttura di cura. Una motivazione che porterà il Bel René, nel giro di una decina di giorni, a essere trasferito dal carcere milanese di Bollate alla casa di cura in provincia di Padova.

Nel provvedimento motivato dei giudici si rileva che, sotto il profilo della pericolosità sociale, risulta “sostanzialmente attenuato il pericolo di reiterazione da parte di Vallanzasca di episodi delittuosi analoghi a quelli per i quali è stato condannato, in considerazione tanto delle attuali condizioni di salute debilitanti, quanto della risalenza nel tempo dei fatti per i quali sono intervenute le condanne in esecuzione, e della regolare condotta tenuta dal detenuto nel corso dei permessi premio ultimamente usufruiti”.

La pericolosità sociale del detenuto “appare quindi ridimensionata ed adeguatamente tutelabile mediante la misura della detenzione domiciliare” per “la durata di anni due” a partire da oggi.

