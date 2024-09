MeteoWeb

Milano, 18 set. (Adnkronos) – Un incendio a Milano si è propagato in un palazzo di 21 piani in via Trasimeno. Evacuate le persone. Al momento il bilancio sarebbe di due intossicati: una bambina e una donna che viveva nell’appartamento da dove si sarebbero sprigionate le fiamme. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.

