Milano: omicidio Bellocco, Curva Nord Inter ‘ripartire insieme, nuova guida motivata’

Milano, 17 set. (Adnkronos) – “Ripartire insieme, per il bene dell’Inter e della sua gente”. Inizia così il post che la Curva Nord dell’Inter affida, via Instagram, agli ultrà dopo la morte di Antonio Bellocco, tra i vertici della curva e rampollo del clan di Rosarno, ucciso a coltellato dal capo ultrà nerazzurro Andrea Beretta. “Ci siamo presi un doveroso periodo di riflessione dopo i drammatici avvenimenti che, sebbene non abbiano a che fare con le dinamiche dei frequentatori della curva, hanno inevitabilmente sconvolto tutto il nostro ambiente. Il recente passato e in particolare gli ultimi due anni di incessante impegno di chi ha guidato la Nord sul campo, ha mostrato dove siamo stati capaci di portare la qualità del nostro sostegno e i risultati sono davanti agli occhi di tutti, ma nonostante ciò si è deciso di modificare la rotta” si legge nel comunicato che si trova anche nei profili privati dei vertici della curva nerazzurra.

“Dopo una lunga riflessione, abbiamo ritenuto fosse necessario dare un segnale chiaro, mettendo con più vigore al centro di tutto il nostro impegno, i valori che da sempre uniscono i frequentatori della Nord con una nuova guida motivata e pronta ad assumersi il peso di una cosi importante responsabilità senza disperdere quanto realizzato finora” si legge nella nota diffusa a pochi giorni dalla scelta del nuovo responsabile della Curva Nord. “Per noi era importante mostrare da subito come nei momenti di difficoltà si debba far vedere la qualità della gente e Monza è stata un importante banco di prova in cui, grazie all’aiuto di tutti, si è data la risposta più importante. A questo proposito ringraziamo tutti coloro che seguendo la nord, hanno testimoniato la propria fiducia verso questo nuovo corso che ha preso vita con l’intenzione di non dimenticare le tantissime cose buone realizzate nel recente passato in termini organizzativi”.

“Adesso, sebbene siamo certi che la macchina del fango contro di noi e di ciò che rappresentiamo non si fermerà, continueremo per la nostra strada già a partire dal prossimo importante impegno internazionale che ci aspetta. Come sempre non chiediamo altro che stare uniti, per creare quel fronte comune tanto caro e necessario a chi reputa i nostri colori un valore da sostenere e difendere per il bene nostro e della nostra Inter” conclude la Curva Nord.

