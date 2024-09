Mo: Avs, ‘continuano atti di terrorismo di Israele, a quando condanna governo Meloni?’

MeteoWeb

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Esplodono i walkie-talkie in Libano, altra ondata dopo quella dei cercapersone in cui sono morti in 12, tra cui due bimbi e accecati in 500. Siamo davanti a un atto terribile, un?azione terroristica senza scrupoli. Un atto ignobile contro il diritto internazionale. Mentre l’operazione era appena stata messa a segno, non rivendicata da alcuno ma immediatamente attribuita a Israele dal mondo intero, l’aeronautica israeliana ha lanciato raid micidiali contro strutture terroristiche nell’area di Ayita al-Sha’ab e al-Khyam, nel sud del Libano, e in profondità nel Paese, a 100 chilometri dal confine. Ci chiediamo come mai il nostro governo stia in silenzio. Cosa ha da dire Tajani”. Lo ha detto in Aula alla Camera il vice presidente di AVS Marco Grimaldi.

“Davanti al genocidio a Gaza ha chiesto a malapena il rispetto del diritto internazionale. Davanti alla violazione della sovranità libanese e iraniana non ha saputo che balbettare parole di circostanza. Siamo davanti a un?escalation drammatica. Quando avrà il coraggio di dire, come noi facciamo da mesi che Netanyahu è un criminale di guerra chiedendo sanzioni per le azioni di Israele?”, ha concluso l’esponente rossoverde.

