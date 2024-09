Mo: Burns, ‘presto nuova dettagliata proposta per cessate il fuoco’

MeteoWeb

Londra, 7 set. (Adnkronos) – Il direttore della Cia William Burns ha detto che una “proposta più dettagliata” per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e un accordo per il rilascio degli ostaggi saranno presentati nei prossimi giorni. “Offriremo questa proposta dettagliata, spero nei prossimi giorni, e poi vedremo. È una questione di volontà politica”, ha detto durante un evento a Londra.

A seguito della dichiarazione di Burns, un funzionario israeliano ha dichiarato al Times of Israel che “è assolutamente possibile” che Israele riceva presto una nuova proposta dagli Stati Uniti. “Stiamo ancora aspettando di vedere” cosa contiene, ha aggiunto.

