Mo: caponegoziatore israeliano offre salvacondotto a Sinwar in cambio ostaggi**

Tel Aviv, 10 set. (Adnkronos) – Il capo negoziatore israeliano, l’ex generale di brigata Gal Hirsch, ha dichiarato per la prima volta che Israele accetterà il fatto che Haya Sinwar e la leadership di Hamas sopravvissuta a Gaza possano andare in esilio, come parte di un accordo per porre fine alla guerra che prevederà il ritorno degli ostaggi.

“Vogliamo che tutti gli ostaggi tornino a casa. Vogliamo la smobilitazione, la sradicalizzazione, e credo che accetteremo di dare a Sinwar e ai suoi uomini un salvacondotto sicuro. I colloqui sono in fase di stallo. Da novembre non ci sono stati praticamente negoziati e non sembrano volere un accordo”, ha detto Hirsch a Israel Today.

Hirsch ha osservato che Israele non ha ricevuto una “vera risposta”, da Hamas, da dicembre e che la pressione internazionale su Israele e le manifestazioni in patria stanno aiutando Hamas. “Sfortunatamente – ha spiegato – molte persone ripetono la narrativa secondo cui in realtà siamo noi a impedire un accordo. Ma questa non è la verità. È una bugia. Non abbiamo mai fermato un accordo che era sul tavolo. Hamas vuole dividere la società israeliana sfruttando la questione dei rapiti”.

