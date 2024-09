Mo: Casa Bianca, ‘non è chiaro se verrà raggiunto accordo di cessate il fuoco’

MeteoWeb

Washington, 10 set. (Adnkronos) – Non è chiaro se verrà raggiunto un accordo di cessate il fuoco dopo l’esecuzione dei sei ostaggi. Lo ha dichiarato il ??consigliere americano per le comunicazioni sulla sicurezza nazionale John Kirby.

“Quello che non ci è chiaro è se Hamas si siederà mai al tavolo con sincerità e firmerà qualcosa. E’ questo a essere complicato”, ha spiegato Kirby, precisando che comunque il lavoro sta continuando.

