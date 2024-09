MeteoWeb

Tel Aviv, 10 set. (Adnkronos) – Centinaia di manifestanti si stanno radunando a Tel Aviv per chiedere un accordo per liberare gli ostaggi tenuti prigionieri da Hamas. I dimostranti protestano in seguito alla pubblicazione del filmato del tunnel in cui sono stati giustiziati i sei ostaggi Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Almog Sarusi e Hesch Goldberg-Polin.

