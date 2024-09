Mo: De Cristofaro (Avs), ‘situazione sempre più insostenibile, fermare Netanyahu’

MeteoWeb

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “La guerra in Medio Oriente non accenna a terminare. Israele continua ad attaccare sia Gaza e la Cisgiordania sia i paesi vicini con la scusa di colpire Hamas. Questa situazione sta diventando sempre più insostenibile. Il premier israeliano continua con la sua politica divisiva incurante degli effetti destabilizzanti su tutta l?area mediorientale. Così non si sconfigge Hamas, in questo modo si corre il rischio di rafforzarla e di penalizzare la dirigenza e il popolo palestinese. Occorre fermare Netanyahu”. Lo afferma il capogruppo dell?Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.

“Il governo israeliano è il maggior ostacolo all?avvio del processo di pace in Medio Oriente. L?Ue si deve svegliare e fermare questa escalation usando tutti mezzi, comprese le sanzioni e lo stop alla vendita delle armi a Israele. Solo così si potrà avviare quel percorso che porti a una pace duratura e ai due Popoli due Stati. Processo non più rinviabile”, conclude De Cristofaro.

