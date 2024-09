Mo: Gaza, 72.611 bambini vaccinati contro polio nel primo giorno di campagna

MeteoWeb

Gaza, 2 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità sanitarie della Striscia di Gaza controllate da Hamas hanno stimato che più di 72.600 bambini palestinesi sono stati vaccinati contro la poliomielite il primo giorno della campagna di vaccinazione, lanciata dopo che era stato rilevato nell’enclave il primo caso della malattia in 25 anni nel mezzo dell?offensiva militare israeliana.

Il ministero della Sanità di Gaza ha indicato in un breve messaggio pubblicato su Facebook che “le équipe mediche del governatorato del Centro sono state in grado di vaccinare 72.611 bambini il primo giorno della campagna di vaccinazione d’emergenza contro la poliomielite a Gaza”.

La campagna, che mira a vaccinare contro la poliomielite in dodici giorni più di 640.000 bambini nell’enclave con la distribuzione in tre fasi di 1,3 milioni di dosi, è iniziata su larga scala ieri, anche se sabato i vaccini sono stati somministrati ai bambini presso l’ospedale Naser, nella città di Khan Yunis.

