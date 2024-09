Mo: i familiari, ‘ostaggi hanno sofferto fino all’ultimo respiro’

MeteoWeb

Tel Aviv, 10 set. (Adnkronos) – “Nessun dubbio sulla crudeltà degli ultimi momenti degli ostaggi”. Lo ha dichiarato l’Hostages Families Forum riferendosi al filmato pubblicato dall’Idf del tunnel in cui sono stati giustiziati sei ostaggi. In una dichiarazione pubblicata in inglese, il forum afferma che Carmel Gat, Hersh Goldberg-Polin, Alex Lobanov, Almog Sarusi, Ori Danino ed Eden Yerushalmi “hanno sofferto fino all’ultimo respiro”.

“Erano rinchiusi in stretti tunnel alti 1,5 metri, in profondità nel sottosuolo, privati ??di aria, di condizioni igieniche accetabili e sottoposti a costanti abusi mentali e fisici prima della loro brutale esecuzione”, afferma il forum. “Hanno implorato di essere liberati, hanno implorato per le loro vite. Hanno combattuto per le loro vite fino alla morte.”

Il Forum aggiunge che ci sono ancora 101 ostaggi a Gaza che stanno “sopportando sofferenze inimmaginabili. Affamati, esausti, torturati, si aggrappano a un?unica speranza: che continueremo a combattere per la loro libertà. Si fidano di noi per riportarli a casa. Ogni giorno di prigionia è un’eternità. Ogni giorno che passa è un pericolo per le loro vite, appese a un filo, in balia di terroristi capaci dei peggiori crimini contro l’umanità. Il tempo stringe per un accordo che porterà alla loro liberazione”.

In una dichiarazione in ebraico, il Forum attacca anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, avvertendo che lui e il governo “hanno la responsabilità congiunta del destino e della sicurezza dei nostri ostaggi. Il loro silenzio e la loro inazione non hanno eguali nella storia del paese. La storia farà sempre i conti con loro”.

