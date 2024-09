Mo: Lapid, ‘se non facciamo nulla, condanneremo a morte gli ostaggi’

MeteoWeb

Tel Aviv, 10 set. (Adnkronos) – “Le immagini scioccanti sono una testimonianza dolorosa e agghiacciante dell’inimmaginabile crudeltà di Hamas, ma sono anche un campanello d’allarme per il governo israeliano. Se non facciamo tutto il possibile per raggiungere un accordo ora, condanneremo a morte gli ostaggi ancora vivi. Non possiamo permetterci altri video come questo”. Lo ha scritto su X il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid, facendo riferimento al filmato pubblicato del tunnel in cui sono stati giustiziati i sei ostaggi.

