Mo: Libano denuncia Israele all’Onu per morte di 3 dipendenti Protezione civile

Beirut, 17 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità libanesi hanno presentato una denuncia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per la morte di tre dipendenti della Protezione civile in un bombardamento effettuato dall’esercito israeliano contro la città di Frun, nel sud del Paese. Con la denuncia – rende noto l’agenzia di stampa statale libanese Nna – Beirut condanna gli “attacchi deliberati” di Israele contro operatori umanitari e centri sanitari nel sud del Paese e chiede all’Onu di “ritenere Israele responsabile e di esercitare pressioni per garantire il rispetto delle leggi e delle norme internazionali”.

