Mo: manifestanti davanti casa di Netanyahu, chiedono rilascio ostaggi

Tel Aviv, 7 set. (Adnkronos) – Manifestanti si sono radunati davanti alla residenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme per chiedere il rilascio degli ostaggi, sventolando bandiere gialle che rappresentano il movimento per la liberazione degli ostaggi tenuti prigionieri da Hamas. I manifestanti hanno intonato slogan, chiedendo la fine della guerra, la caduta del governo e un altro sciopero generale per fare pressione su un accordo. “Le bugie del regime non porteranno sicurezza”, hanno gridato.

Intanto, migliaia di persone si sono radunate in Begin Street a Tel Aviv, davanti al quartier generale dell’Idf, per la protesta settimanale volta a chiedere un accordo di cessate il fuoco con Hamas e la consegna di ostaggi. Un organizzatore afferma che sono presenti o in procinto di arrivare 400.000 persone.

