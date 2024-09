Mo: Nyt, ‘Israele ha prodotto i cercapersone usati nell’attacco in Libano’

MeteoWeb

Washington, 19 set. (Adnkronos) – La Bac Consulting, l’azienda ungherese produttrice dei cercapersone esplosi in Libano, era una società fittizia israeliana. Lo ha riferito il New York Times, citando tre ufficiali dell’intelligence israeliana informati dell’operazione, che hanno dichiarato al giornale che sono state create almeno altre due società fittizie per nascondere che i produttori dei cercapersone facevano capo ai servizi segreti israeliani.

Secondo il rapporto, i cercapersone hanno iniziato a essere spediti in Libano nel 2022, ma la fornitura è aumentata quando il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dichiarato l’uso dei telefoni cellulari come pericoloso.

