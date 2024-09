Mo: Renzi, ‘manca volontà politica per pace giusta e duratura’

MeteoWeb

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Alla convention di Chicago dei democratici americani erano intervenuti i genitori di Hersh Polin Goldberg, uno degli ostaggi uccisi da Hamas con un colpo alla testa quando i terroristi hanno capito che si stavano avvicinando le forze dell?esercito israeliano. Mai come in questo momento è necessario costruire una pace giusta in Terra Santa e in Ucraina, mai come in questo momento. E mai come in questo momento, paradossalmente, è possibile farlo. Manca, temo, la volontà politica. Ma continuiamo a lottare per realizzare una pace giusta e duratura”. Così Matteo Renzi nella enews.

