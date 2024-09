Mo: sale a 52 bilancio vittime bombardamento Idf su Beirut

MeteoWeb

Beirut, 23 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – È salito a 52 il bilancio delle vittime del bombardamento di venerdì dall’esercito israeliano su Beirut. Lo ha confermato la Protezione civile libanese, aggiungendo che sono 10 le persone che risultano tuttora disperse. I lavori di rimozione dei detriti dell’edificio distrutto proseguono per il quarto giorno consecutivo, per cercare di localizzarle, secondo il quotidiano libanese ‘L’Orient-Le Jour’.

Le autorità libanesi hanno precisato sabato che tra le vittime ci sono almeno tre bambini, oltre che, come noto, Ibrahim Akil, l’alto ufficiale di Hezbollah, identificato da Israele come bersaglio del raid.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.