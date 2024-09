Mo: Sinwar si congratula con Houthi per attacco vicino a Tel Aviv, ‘duro colpo’a Israele

MeteoWeb

Gaza, 16 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il leader di Hamas, Yahya Sinwar, si è congratulato con il capo degli Houthi, Abdel-Malek al-Houthi, dopo che ieri diversi frammenti di un missile lanciato dallo Yemen sono caduti vicino a Tel Aviv, ferendo una decina di persone. “Mi congratulo con voi per l’arrivo dei vostri missili, che sono riusciti a evitare i sistemi di difesa, nelle profondità dell’entità sionista”, ha scritto il capo di Hamas in una lettera al suo alleato nello Yemen, secondo la rete Al Jazeera.

Sinwar ha sottolineato che gli attacchi Houthi hanno inferto un “duro colpo” alle aspirazioni di Israele per la Palestina e il resto della regione e ha ringraziato il “sincero affetto” e la “solida volontà” degli Houthi sul campo di battaglia.

Ieri, i sistemi di difesa israeliani hanno abbattuto un missile lanciato dallo Yemen, anche se le schegge hanno causato almeno nove feriti e danni ingenti nella città di Modiin, vicino a Tel Aviv. Gli Houthi hanno dichiarato che il missile è riuscito a percorrere più di 2.000 chilometri in soli undici minuti, provocando “panico e paura” tra “più di due milioni di sionisti” che “sono corsi a cercare rifugio nei rifugi”.

