Mo: Steinmeier, ‘necessari più sforzi per giungere al cessate il fuoco’

Il Cairo, 11 set. (Adnkronos) – Sono necessari maggiori sforzi per raggiungere un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Lo ha detto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier in una dichiarazione congiunta rilasciata al Cairo insieme al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, nella quale i due esprimono preoccupazione per il rischio che il conflitto possa scaturire in un’ampia conflagrazione regionale.

Steinmeier ha affermato che la Germania sta facendo tutto il possibile e che “anche l’Egitto sta svolgendo un ruolo particolarmente importante in questo contesto, un ruolo che noi in Germania apprezziamo molto”. A sua volta, al-Sisi ha invitato l’Europa a fare la sua parte nel conflitto e a esercitare pressioni su Israele affinché ottenga un cessate il fuoco.

