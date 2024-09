Naufragio Palermo: Carriolo (Vigili fuoco), ‘attività tempestiva e altamente specialistica’

MeteoWeb

Palermo, 4 set. (Adnkronos) – Per il recupero delle vittime del naufragio del veliero britannico Bayesian, affondato il 19 agosto davanti allo specchio d’acqua di Porticello, i Vigili del fuoco hanno impiegato “un dispositivo di soccorso di rango nazionale”, “mi riferisco al Nucleo specialistico dei sommozzatori di Palermo coadiuvato e supportato dal Dipartimento dei Vigili del fuoco . Sono arrivati in terra di Sicilia gli speleo sommozzatori per consentire una attività di recupero alquanto difficile, a 50 metri di profondità. Alla fine, il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è riuscito a restituire alle famiglie i corpi delle sette vittime”. A dirlo è il nuovo Comandante regionale dei Vigili del fuoco della Sicilia, Agatino Carriolo, che si è insediato pochi giorni fa negli uffici della Direzione regionale di Piazza Verdi a Palermo.

“E’ stata una attività intensa e altamente specialistica – dice – unica nel suo genere, perché si trattava di penetrare in questo natante e di portare in superficie le salme”. E poi aggiunge: “Come in ogni caso del genere si cerca di portare soccorso facendo salva, per quanto possibile, quel requisito di cristallizzare la situazione. Sono state usate tutte le misure finalizzate al recupero delle salme in sicurezza e allo stesso tempo consentire agli organi inquirenti di avviare le indagini necessarie. Sotto questo aspetto, quindi, da un lato il recupero delle salme in relativa sicurezza e dall’altra parte consentire di effettuare le indagini che si rendono necessarie”. “In fase di recupero siamo alle dirette dipendenze dell’autorità giudiziaria – dice ancora Carriolo- quindi al momento non posso dire nulla”.

Poi il nuovo Comandante regionale dei Vigili del fuoco aggiunge: “I Vigili del fuoco di tutta Italia sono intervenuti in modo tempestivo, nella giornata del naufragio si era già sul posto con i nuclei specialistici per potere pianificare l’intervento dei recupero, sempre sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria. Altro non posso dire perché ci sono indagini in corso, consentitemi la riserva assoluta”.

