Naufragio Palermo: oggi le autopsie sui corpi dei coniugi Bloomer

Palermo, 4 set. (Adnkronos) – Riprendono oggi pomeriggio all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo le autopsie sui copri delle vittime del naufragio del veliero britannico Bayesian. Nei giorni scorsi sono stati esaminati i corpi dell’avvocato Chris Morvillo e della moglie Neda, ed è stato confermato che siano morti per annegamenti. Oggi toccherà al Presidente di Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e della moglie Judith Elizabeth Bloomer, che erano in vacanza sulla imbarcazione di lusso. Nei prossimi giorni saranno eseguite dall’equipe della primaria Antonietta Argo le autopsie sul magnate inglese Mike Lynch, sulla figlia diciottenne Hannah e sul cuoco di bordo Recaldo Thomas, unica vittima dell’equipaggio.

Gli esami autoptici si svolgeranno alla presenza dei periti di parte dei tre indagati. Sono il comandante neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffith che era di guardia in plancia la notte del disastro. Nei loro confronti la Procura di Termini Imerese ha ipotizzato i reati di naufragio colposo e omicidio plurimo colposo.

I legali della difesa hanno annunciato che chiederanno due consulenze tecniche: una ingegneristica per accertare lo stato della nave e capire se vi fosse un guasto di cui nessuno era a conoscenza e un’altra meteorologica per comprendere se la tempesta che si è abbattuta sulla nave sia stata un evento improvviso e violento o se fosse prevedibile.

