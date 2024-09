Norvegia: animalisti, ”beluga-spia russa’ potrebbe essere stato ucciso’

MeteoWeb

Oslo, 5 set. (Adnkronos) – Mistero attorno alla morte del beluga ‘Hvaldimir’, trovato senza vita nelle acque norvegesi meridionali lo scorso 31 agosto. Gruppi per i diritti degli animali ipotizzano che sia stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Il cetaceo era diventato famoso nel 2019, dopo essere stato avvistato con indosso un’imbracatura con supporti per una telecamera, scatenando voci secondo cui l’animale potesse essere stato addestrato come ‘spia’ dall’esercito russo.

Due gruppi norvegesi per i diritti degli animali hanno affermato che la balena è stata “uccisa a colpi di arma da fuoco”. OneWhale e Noah chiedono un’indagine penale “basata su prove schiaccianti che il beluga sia stato ucciso da arma da fuoco”, ha riferito OneWhale, spiegando che “diversi veterinari, biologi ed esperti di balistica hanno esaminato le prove delle ferite di Hvaldimir, giungendo alla conclusione che la morte della balena è stata il risultato di un atto criminale”.

Le organizzazioni hanno presentato una denuncia alla polizia distrettuale di Sandnes e all’Autorità nazionale norvegese per le indagini e l’azione penale contro i reati economici e ambientali. Ieri, il distretto di polizia del sud-ovest ha confermato alla Cnn di aver ricevuto una richiesta di indagine sulla morte di Hvaldimir, anche se l’unità non ha ancora deciso se aprire un’inchiesta formale. “Non credo che ci sia mai capitato un caso del genere prima”, ha affermato il sovrintendente del distretto di polizia del sud-ovest Victor Fenne-jensen, che ha rifiutato di commentare se in precedenza il suo dipartimento avesse indagato sulle voci secondo cui la balena fosse una spia russa.

Marine Mind, un’altra organizzazione no-profit che si batte per la protezione della vita marina, ha invitato ad “astenersi da speculazioni” finché l’istituto veterinario nazionale non avrà completato la propria indagine. “Quando abbiamo trovato Hvaldimir sabato, non è stato possibile determinare immediatamente la causa della morte, e quindi è importante astenersi da speculazioni finché l’istituto non avrà completato il suo lavoro”, ha scritto Marine Mind su Facebook. Prima della morte di Hvaldimir, OneWhale e Noah avevano collaborato per trasferirlo in un’area più sicura nella Norvegia settentrionale e avevano ottenuto i permessi dalla Direzione norvegese della pesca.

