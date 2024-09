Onu: Renzi a Ny per Blair Foundation, per ex premier stesso hotel Meloni

MeteoWeb

New York, 23 set. (Adnkronos) – Insolite coincidenze a New York. Matteo Renzi, arrivato nella grande mela per intervenire alla conferenza della Blair Foundation, si ritrova per caso nello stesso hotel dove alloggia a Manhattan la premier Giorgia Meloni. Al check-in all?arrivo il leader di IV si imbatte in un membro dello staff della presidente del Consiglio: ?anche voi qui??, chiede divertito. Poco dopo, lasciando l?albergo, incrocia i cronisti appostati per Meloni, tra questi alcuni che lo seguivano quando era alla guida di Palazzo Chigi: ?ma noi alloggiavamo qui??, domanda sorridendo ricordando i tempi da presidente.

