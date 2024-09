Open Arms: Gasparri, ‘ennesimo capitolo di una politicizzazione della giustizia’

MeteoWeb

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Lo scontro con la magistratura, purtroppo, dura da tempo. La richiesta della pubblica accusa del processo di Palermo nei confronti di Salvini è solo l?ennesimo capitolo di una politicizzazione della giustizia. Da relatore della vicenda Open Arms, che conosco nel dettaglio, posso dire che Salvini non ha ragione, ha straragione. Da ministro dell?interno ha agito solo nel rispetto degli interessi del Paese e della Costituzione. Altri ministri, in passato, fecero la stessa cosa, ma non furono indagati”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Siamo solidali con Salvini e mi auguro che il tribunale sia più terzo su questa vicenda rispetto alla Procura. La magistratura andrebbe rifondata, piuttosto che riformata. Una magistratura che sia libera da pregiudizi politici e da ruoli impropri, come nel comizio che abbiamo sentito dal pm di Open Arms: le leggi le fa il Parlamento, non la Procura della Repubblica di Palermo. Basta con questo atteggiamento eversivo di alcuni settori della magistratura che si vorrebbero sostituire al legislativo o al governo”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.