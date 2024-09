Pd: Zan, ‘diritti nei 5 punti indicati da Schlein per segnalare priorità dell’uguaglianza’

MeteoWeb

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “I diritti sono tra i 5 punti che Elly Schlein ha fissato nel progetto di governo. Oltre alla sanità pubblica, l’istruzione, lavoro e la politica industriale per la conversione energetica. Per noi l?uguaglianza e la dignità di tutte le persone sono priorità per il futuro dell?Italia”. Così sui social Alessandro Zan, europarlamentare e responsabile Diritti nella segreteria Pd.

