Previsioni Meteo Abbiategrasso: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Abbiategrasso indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,1°C. La mattina porterà un miglioramento, con nubi sparse e un incremento della temperatura fino a raggiungere i 24,1°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un cielo sereno, mentre la sera sarà segnata da un aumento della nuvolosità e possibili piogge.

Durante la notte, le condizioni meteo a Abbiategrasso saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura di circa 16,1°C e un’umidità che si manterrà attorno al 73%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 10,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un’intensità di pioggia assente.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e la temperatura salirà fino a 24,1°C. L’umidità scenderà al 42%, rendendo l’aria più secca e piacevole. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 5,8 km/h, favorendo una sensazione di calore moderato. Le condizioni meteo continueranno a migliorare, con il sole che farà capolino tra le nuvole.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24,4°C. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 40%, e il vento sarà leggero, contribuendo a rendere il clima gradevole. Questa fase della giornata sarà ideale per attività all’aperto, grazie alla mancanza di precipitazioni e alla presenza di sole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno nuovamente. Il cielo si coprirà e si prevede l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 18,4°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%, e la probabilità di pioggia sarà più alta, con un’intensità di 0,12 mm prevista. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Abbiategrasso nei prossimi giorni mostrano un trend variabile. Dopo una giornata di Venerdì con condizioni meteo miste, il fine settimana potrebbe portare un ulteriore aumento della nuvolosità e possibilità di piogge. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.6° perc. +16.3° Assenti 4 NNE max 5 Grecale 76 % 1019 hPa 3 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° prob. 7 % 6.2 NNO max 8.7 Maestrale 76 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° prob. 1 % 5.8 N max 9.9 Tramontana 73 % 1020 hPa 9 nubi sparse +20° perc. +19.5° Assenti 4.8 NO max 6.9 Maestrale 56 % 1020 hPa 12 nubi sparse +24.1° perc. +23.7° Assenti 2.6 S max 5.9 Ostro 42 % 1020 hPa 15 poche nuvole +24.1° perc. +23.6° Assenti 6.7 SE max 9.3 Scirocco 41 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20° perc. +19.6° prob. 1 % 5.5 ESE max 9.6 Scirocco 59 % 1020 hPa 21 cielo coperto +18° perc. +17.7° prob. 30 % 8.2 ENE max 13.8 Grecale 72 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:20

