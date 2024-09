Previsioni Meteo Abbiategrasso: il bollettino per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Abbiategrasso indicano per Lunedì 9 Settembre pioggia leggera durante la notte con cielo coperto al 100%. Temperature intorno ai +18,9°C, vento da Ovest – Sud Ovest a 6km/h. Mattina con cielo coperto al 92%, temperature in aumento fino a +21°C. Pomeriggio con cielo sereno, copertura nuvolosa al 0%, +25,5°C. Serata serena, poche nuvole al 4%, +20,6°C. Martedì 10 Settembre notte serena, poche nuvole al 13%, +17,3°C. Mattina con copertura nuvolosa al 24%, +19,7°C. Pomeriggio nuvoloso al 48%, +25,2°C. Serata nuvolosa al 59%, +24,3°C. Mercoledì 11 Settembre notte serena, poche nuvole al 20%, +18°C. Mattina serena, copertura nuvolosa al 0%, +21,2°C. Pomeriggio nuvoloso al 100%, +23,6°C. Serata con pioggia intensa, copertura nuvolosa al 90%, +23,8°C. Giovedì 12 Settembre notte con pioggia leggera, copertura nuvolosa al 100%, +17,9°C. Mattina pioggia moderata, copertura nuvolosa al 100%, +16,6°C. Pomeriggio pioggia moderata, copertura nuvolosa al 92%, +19,2°C. Serata pioggia leggera, copertura nuvolosa al 100%, +18,9°C.

Lunedì 9 Settembre

Nella notte a Abbiategrasso, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,9°C, con una percezione di +19,4°C. Il vento soffierà a 6km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 9,6km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.31mm con un’umidità al 96% e una pressione atmosferica di 1004hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto al 92% con temperature in aumento fino a +21°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 26,4km/h provenienti da Nord Ovest. Le precipitazioni diminuiranno, mantenendo l’umidità al 88%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà portando a una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +25,5°C con venti leggeri da Sud Ovest a 9,9km/h. Le condizioni rimarranno stabili con un’umidità al 51%.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole al 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,6°C con venti provenienti da Nord Ovest a 18,7km/h. L’umidità sarà del 66% con una pressione atmosferica di 1005hPa.

Martedì 10 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno con poche nuvole al 13%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,3°C con venti leggeri da Nord – Nord Est a 17,3km/h. L’umidità sarà del 73% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Nella mattinata, il cielo si schiarirà ulteriormente con una copertura nuvolosa al 24%. Le temperature saliranno fino a +19,7°C con venti leggeri da Nord a 4,2km/h. L’umidità si attesterà al 69%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo al 48% con temperature massime di +25,2°C. I venti saranno leggeri da Sud Ovest a 3,5km/h mantenendo l’umidità al 47%.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà al 59% con temperature che si manterranno intorno ai +24,3°C. I venti leggeri da Sud Ovest a 4,4km/h porteranno a un aumento dell’umidità al 57%.

Mercoledì 11 Settembre

Nella notte, il cielo sarà sereno con poche nuvole al 20%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18°C con venti leggeri da Est – Nord Est a 5,4km/h. L’umidità sarà dell’82% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +21,2°C con venti leggeri da Est a 9,4km/h. L’umidità si attesterà al 67%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà portando a una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +23,6°C con venti leggeri da Sud Est a 8,8km/h. Le precipitazioni inizieranno con un’umidità al 59%.

In serata, la pioggia diventerà più intensa con una copertura nuvolosa al 90%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,8°C con venti leggeri da Sud Est a 8,4km/h. Le precipitazioni aumenteranno, portando l’umidità al 59%.

Giovedì 12 Settembre

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,9°C con venti leggeri da Est a 7,4km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.6mm con un’umidità al 93% e una pressione atmosferica di 1004hPa.

Nella mattinata, la pioggia moderata continuerà con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +16,6°C con venti moderati da Nord – Nord Est a 17,6km/h. Le precipitazioni aumenteranno, portando l’umidità al 96%.

Nel pomeriggio, la pioggia moderata proseguirà con una copertura nuvolosa al 92%. Le temperature massime saranno di +19,2°C con venti leggeri da Nord Est a 3,2km/h. Le precipitazioni saranno di circa 1.07mm mantenendo l’umidità all’84%.

In serata, la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,9°C con venti leggeri da Sud – Sud Ovest a 3,7km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.78mm con un’umidità all’86%.

