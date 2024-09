Previsioni Meteo Acerra: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Acerra per Venerdì 27 Settembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutta la giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto. I venti saranno leggeri, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Nella notte, i cieli si manterranno sereni con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,7°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 5%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’81%. I venti soffieranno da Sud-Sud Est a una velocità di circa 5,6 km/h, creando una leggera brezza.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 27,1°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con nubi sparse che non impediranno l’irraggiamento solare. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 55%. I venti continueranno a soffiare da Sud-Sud Ovest, con intensità che varierà tra i 10 e i 14 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente favorevole, con temperature che toccheranno i 27,4°C. I cieli saranno sereni, favorendo attività all’aperto. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12-14 km/h, con una leggera brezza che renderà l’aria fresca e gradevole. L’umidità rimarrà su valori accettabili, attorno al 57%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 23°C. Anche in questo frangente, i cieli si manterranno sereni, con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. I venti continueranno a soffiare da Sud, mantenendo una leggera brezza che contribuirà a rendere la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Acerra indicano una giornata di Venerdì 27 Settembre caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.7° perc. +22° Assenti 5.6 SSE max 10.3 Scirocco 81 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.2° perc. +21.5° Assenti 5.7 SSE max 9.7 Scirocco 84 % 1014 hPa 6 poche nuvole +21.6° perc. +21.9° Assenti 4.9 SE max 8.1 Scirocco 80 % 1014 hPa 9 nubi sparse +25.4° perc. +25.6° Assenti 8.1 SSO max 13.1 Libeccio 63 % 1015 hPa 12 poche nuvole +27.4° perc. +28° Assenti 13.4 SO max 17.9 Libeccio 53 % 1014 hPa 15 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 12.6 SSO max 16.5 Libeccio 57 % 1013 hPa 18 cielo sereno +24.2° perc. +24.5° Assenti 6.6 SSO max 11.4 Libeccio 71 % 1014 hPa 21 cielo sereno +23.3° perc. +23.6° Assenti 5.1 S max 10.2 Ostro 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:46

