Previsioni Meteo Acerra: tutti i dettagli per il weekend 6 – 8 Settembre

Le previsioni meteo per Acerra indicano un fine settimana con cieli coperti e temperature in aumento. Venerdì, il cielo si coprirà completamente nel pomeriggio, con temperature che raggiungeranno i +30,6°C. Sabato e Domenica si prevedono cieli coperti e temperature elevate, con possibili raffiche di vento leggere. L’umidità varierà tra il 30% e il 75%, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1012-1016hPa. È consigliabile rimanere aggiornati sulle condizioni meteo in evoluzione.

Venerdì 6 Settembre

Nel corso della notte a Acerra il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,3°C con una leggera percezione di calore di +25,7°C. Il vento soffierà a 4,8km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 9,8km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Durante la mattina le nubi sparse aumenteranno fino al 62% con temperature che saliranno fino a +25°C e percepite intorno ai +25,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,8km/h proveniente da Sud. L’umidità salirà al 75% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente al 100%, con temperature che raggiungeranno i +30,6°C e una percezione di calore di +30,4°C. Il vento aumenterà leggermente fino a 10,9km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 40% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

In serata il cielo resterà coperto al 99%, con temperature intorno ai +28°C e percepite a +28,1°C. Il vento soffierà da Ovest a 9,6km/h con raffiche leggere. L’umidità aumenterà al 45% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Sabato 7 Settembre

Durante la notte il cielo sarà parzialmente coperto al 55%, con temperature intorno ai +24,7°C e percepite a +24,7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 5,1km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Nella mattina il cielo si coprirà completamente al 100%, con temperature che saliranno fino a +26°C e percepite intorno ai +26°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,4km/h proveniente da Nord Est. L’umidità scenderà al 47% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1015hPa.

Durante il pomeriggio il cielo resterà coperto al 100%, con temperature che raggiungeranno i +30,8°C e una percezione di calore di +29,5°C. Il vento aumenterà fino a 9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 30% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

In serata il cielo sarà ancora coperto al 86%, con temperature intorno ai +29,7°C e percepite a +28,6°C. Il vento soffierà da Ovest a 8km/h con raffiche leggere. L’umidità aumenterà al 32% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

Domenica 8 Settembre

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,6°C con una leggera percezione di calore di +25,5°C. Il vento soffierà a 4,5km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 5,5km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica si attesterà a 1016hPa.

Nella mattina le nubi sparse aumenteranno fino al 43% con temperature che saliranno fino a +25,9°C e percepite intorno ai +25,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,3km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità salirà al 47% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1015hPa.

Durante il pomeriggio il cielo si coprirà completamente al 100%, con temperature che raggiungeranno i +32,8°C e una percezione di calore di +32,3°C. Il vento aumenterà fino a 12km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 34% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata il cielo resterà coperto al 93%, con temperature intorno ai +27,1°C e percepite a +27,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 3,6km/h con raffiche leggere. L’umidità aumenterà al 54% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

In conclusione, il fine settimana ad Acerra sarà caratterizzato da un aumento della copertura nuvolosa e delle temperature, con venti leggeri e stabilità delle condizioni atmosferiche. Sia Sabato che Domenica si prevedono cieli coperti e temperature elevate, con possibili raffiche di vento leggere. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

