Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Aci Catena di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature piacevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 6% di nuvole, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 5,3 km/h.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, con temperature che saliranno fino a 27,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con nubi sparse che non influenzeranno le condizioni di bel tempo. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,2 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 48%.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà sereno e caldo, con temperature che toccheranno i 27,7°C. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza. La velocità del vento varierà tra i 6,8 km/h e i 10,1 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 24°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto. La velocità del vento si ridurrà, rendendo l’atmosfera ancora più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena nei prossimi giorni sembrano promettere stabilità e bel tempo. Venerdì e Sabato si prevede che le temperature rimangano elevate, con cieli sereni e poche variazioni. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22° perc. +22.2° prob. 2 % 7.6 O max 8.7 Ponente 73 % 1011 hPa 4 cielo sereno +21.4° perc. +21.5° prob. 3 % 6 ONO max 7.7 Maestrale 72 % 1011 hPa 7 cielo sereno +23.6° perc. +23.6° Assenti 3.9 ONO max 6.6 Maestrale 63 % 1012 hPa 10 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 4.2 SSE max 8.3 Scirocco 53 % 1012 hPa 13 cielo sereno +27.7° perc. +27.8° Assenti 6.9 SE max 13.6 Scirocco 46 % 1011 hPa 16 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 10.1 ESE max 12.1 Scirocco 53 % 1011 hPa 19 cielo sereno +24.4° perc. +24.5° Assenti 2.4 SE max 10.8 Scirocco 61 % 1012 hPa 22 cielo sereno +23.1° perc. +23° Assenti 5.9 O max 10.4 Ponente 61 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:07

