Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo per Aci Catena di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera con piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,1°C e i 25,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a un incremento della probabilità di precipitazioni, specialmente nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente deboli, con una velocità che varierà tra i 1,4 km/h e i 15,4 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno inizialmente di nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 47%, e i venti soffieranno da Ovest a una velocità di circa 8,2 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno, mantenendo una temperatura percepita simile a quella reale.

La mattina si aprirà con un cielo sereno e poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 25,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo l’85% entro le ore centrali della giornata. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con una velocità che varierà tra i 6,4 km/h e i 12,1 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, che inizieranno a manifestarsi intorno alle 13:00. La temperatura si manterrà attorno ai 25°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 86%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,79 mm. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento delle piogge, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 22,4°C, e la probabilità di precipitazioni sarà al 100%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Aci Catena di Giovedì 19 Settembre evidenziano un inizio di giornata sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera caratterizzati da piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno quindi attendere un weekend più stabile e soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.6° perc. +20.6° Assenti 10.2 O max 14.7 Ponente 73 % 1014 hPa 4 cielo sereno +20.3° perc. +20.2° prob. 1 % 7.2 ONO max 10.6 Maestrale 70 % 1014 hPa 7 nubi sparse +22.2° perc. +22.1° Assenti 6.4 OSO max 9.8 Libeccio 63 % 1014 hPa 10 cielo coperto +25.3° perc. +25.2° Assenti 7.1 SSO max 14.3 Libeccio 51 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +25.5° perc. +25.6° 0.15 mm 15.4 SSE max 19.8 Scirocco 57 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +24.7° perc. +24.9° 0.66 mm 9.3 SSE max 14.4 Scirocco 62 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +22.8° perc. +22.9° 0.26 mm 7.1 O max 14 Ponente 68 % 1014 hPa 22 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° prob. 72 % 9.2 ONO max 16.1 Maestrale 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:56

