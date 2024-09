Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Aci Catena si presenteranno favorevoli per gran parte della giornata di Lunedì 16 Settembre. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa varierà, passando da un cielo sereno a momenti di nubi sparse, senza però preoccupazioni di precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, contribuendo a un clima piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con un cielo prevalentemente sereno e una leggera brezza da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, attestata attorno al 4%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 45%, e i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud Est, con velocità che varieranno tra i 7 km/h e i 12 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a essere stabile, con la presenza di poche nuvole e temperature che si manterranno attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza compromettere il bel tempo. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 4%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a circa 21°C, con venti che si faranno più deboli. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma non si prevedono eventi significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena indicano una giornata di Lunedì 16 Settembre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un incremento della nuvolosità, ma senza particolari cambiamenti significativi nelle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di una giornata piacevole, mentre per chi attende un cambiamento, dovrà pazientare qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.9° perc. +18.5° prob. 1 % 4.4 ONO max 6 Maestrale 61 % 1013 hPa 4 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° prob. 1 % 4.2 ONO max 5.6 Maestrale 61 % 1013 hPa 7 cielo sereno +20.9° perc. +20.4° Assenti 4 SO max 4.8 Libeccio 53 % 1013 hPa 10 cielo sereno +23.5° perc. +23° Assenti 7.3 SSE max 7.5 Scirocco 45 % 1012 hPa 13 poche nuvole +23.9° perc. +23.6° prob. 4 % 14.1 SE max 13.4 Scirocco 48 % 1011 hPa 16 nubi sparse +22.7° perc. +22.4° prob. 4 % 11.1 ESE max 10.5 Scirocco 56 % 1010 hPa 19 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° prob. 15 % 1 N max 7.1 Tramontana 64 % 1011 hPa 22 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° prob. 29 % 13.9 OSO max 20.5 Libeccio 64 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:01

