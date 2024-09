Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Aci Catena si prepara a vivere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con una leggera possibilità di pioggia nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 19,1°C e i 24,7°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% durante gran parte della giornata, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Nella notte, Aci Catena registrerà un cielo inizialmente con nubi sparse, ma con il passare delle ore le nuvole diventeranno sempre più dense, portando a un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10-14 km/h, proveniente da Ovest, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà bassa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto e si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 23°C intorno a mezzogiorno. Durante questa fascia oraria, si verificheranno anche delle piogge leggere, con un’intensità di circa 0,11 mm. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 30%, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 20-25 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un cielo sempre coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La probabilità di pioggia si manterrà tra il 30% e il 37%, ma le precipitazioni non dovrebbero risultare significative. Il vento continuerà a soffiare con intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che si ridurrà notevolmente, attestandosi intorno al 2-8%. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, inizierà a diminuire, portando a una serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena indicano una giornata nuvolosa con temperature miti e una leggera possibilità di pioggia, soprattutto nella mattinata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento della probabilità di sole e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno quindi attendere con interesse le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° prob. 18 % 9.9 O max 11.9 Ponente 71 % 1010 hPa 4 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° prob. 18 % 12.6 O max 17.2 Ponente 66 % 1010 hPa 7 cielo coperto +20.8° perc. +20.6° prob. 3 % 16.1 O max 22 Ponente 62 % 1011 hPa 10 cielo coperto +23° perc. +22.9° prob. 26 % 16.8 OSO max 24.7 Libeccio 59 % 1011 hPa 13 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° prob. 33 % 23 OSO max 30 Libeccio 56 % 1010 hPa 16 cielo coperto +23.1° perc. +23° prob. 30 % 24.3 SO max 29.4 Libeccio 61 % 1011 hPa 19 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° prob. 2 % 16.6 OSO max 24.6 Libeccio 66 % 1012 hPa 22 cielo coperto +21° perc. +20.8° prob. 8 % 13.9 OSO max 18.9 Libeccio 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.